West Shore gymnasts shine at Island Championships, other events

Lions Pride gymnasts place amongst the top

The Lions Pride gymnastics team wrapped up a successful season and below are results of the last few meets.

9th annual Orca invitational in Duncan

1 Women’s Artistic Gymnastics (WAG) Canadian Junior Olympic (JO) Program Level 1 – Ella Williams and Addyson Creamer, gold

1 WAG JO 2 – Eliana Gibbs, Mataeya Pineda, Kenzie O’Connor, Amara Schiedel-Foucher, Shenae Johnston, Jayah Niedoba, Cadence Greenway, Ellie Murray, Sailor Naus, Alanna Hrycuik, Addy Lynn, Maia Nelson, gold AA

3 WAG, JO 3A – Ava-Marie Jaeger, Gold AA; Jasmine Robertson, Silver AA; Tonique Hallman, sixth AA

3 WAG JO 3B – Briar Fokkema, Bronze AA

3 WAG JO 3C – Maya Iles, Silver AA; Lily Vick, tied for fifth AA

4 WAG JO 4A – Keira Cabana, Silver AA; Jade Kosmuk, fourth AA

4 WAG JO 4B – Lily Fudge, Gold AA; Ella Rouleau, Silver AA; Kaelyn Abrahamson, seventh AA

Delta Invitational Cash and Carry Cup 2018

JO 3A (child) – Lily Vick, Gold on beam, Bronze on vault

JO 3A (youth) – Maya Iles, Gold on vault, Silver on bars, Silver on Beam, Silver on Floor, Silver AA (37.60)

JO 4B (child) – Jade Kosmuk, Silver on floor; Keira Cabana, Silver on bars, Bronze on vault

JO 4B (junior) – Lily Fudge, Silver on vault, Silver on bars, Silver AA (36.10); Kaelyn Abrahamson, Bronze on floor

Garden City 2018

JO 3A – Briar Fokkema Gold on bars, Gold on floor, Gold AA (36.225)

JO 3B – Tonique Halliman Gold on bars, Silver on vault, Silver AA (36.550); Ava-Marie Jaeger Gold on floor, Silver on beam, Bronze AA (36.425); Jasmine Robertson Silver on floor

Island Championships

JO 4 – Keira Cabana, Silver AA; Jade Kosmuk, fourth AA; Lily Fudge, eighth AA; Kaelyn Abrahamson, ninth AA

JO 3c – Maya Iles, Bronze AA

JO 3b – Lily Vick, fifth AA; Briar Fokkema, ninth AA

JO 3a – Jasmine Robertson, tied for Gold AA; Ava-Marie Jaeger, Bronze AA; Tonique Halliman, sixth AA

JO 2 ’06-’08 – Amara Schiedel-Foucher, tied for 10th AA; Cadence Greenway, 12th AA

JO 2 ’08-’09 – Alanna Hrycuik, Gold AA; Jayah Niedoba, Silver AA; Ellie Murray, sixth AA; Shenae Johnston, seventh AA; Mataeya Pineda, eighth AA; Maia Nelson, ninth AA; Kenzi O’Connor, 14th AA

JO 1 – Ella Williams, Gold AA; Addyson Creamer, tied for Silver AA

