Cowichan Valley High School Bowling Program scores

Week 8

Ladies High Single: Briana Wright (134)

Ladies High Series: Briana Wright (363)

Men’s High Single: Logan Harvey (244)

Men’s High Series: Logan Harvey (615)

A&W Bowler of the Week: Logan Harvey (plus 93 pins)

Week 9

Ladies High Single: Briana Wright (120)

Ladies High Series: Briana Wright (344)

Men’s High Single: Logan Harvey (199)

Men’s High Series: Logan Harvey (540)

A&W Bowler of the Week: Tianna Mellings (plus 35 pins)

Week 10

Ladies High Single: Briana Wright (170)

Ladies High Series: Briana Wright (420)

Men’s High Single: Logan Harvey (183)

Men’s High Series: Logan Harvey (524)

A&W Bowler of the Week: Tianna Mellings (plus 49 pins)

Week 11

Ladies High Single: Briana Wright (178)

Ladies High Series: Briana Wright (435)

Men’s High Single: Logan Harvey (180)

Men’s High Series: Logan Harvey (501)

A&W Bowler of the Week: Mickey Johnnie (plus 96 pins)

Week 12

Ladies High Single: Briana Wright (138)

Ladies High Series: Briana Wright (402)

Men’s High Single: Brandon Clark (184)

Men’s High Series: Brandon Clark (462)

A&W Bowler of the Week: Eric Wikkerink (plus 82 pins)

