Bullseye: Vernon dart league stats

Vernon Pubmaster League results from the past week

VERNON PUBMASTER DARTS STATS, MARCH 4:

A DIVISION

Eagles Bud Knights (10 points, 98 games);

Green Pistoleros (9, 90);

Wing Nuts (8, 78);

Alexanders Predators (7, 60);

Eagles Projectile Dysfunction (6, 77);

Elks Pointy Peckers (5, 62);

HIGH SCORE

Kevin Desmarais 156; Rita File, Lacey Huolt 140;

HIGH OUTS

Richard Schneider, 114; File, 90;

180s

Dalton Desmarais, Garrett Hammer;

BULL FINISH

Forrest Browatzke 75; File 74;

B DIVISION

Elks Y.S. Joes (13, 106);

Alexanders Mafia (12, 104);

TND Bullshooters; (10, 93);

Don Cherry Pits (9, 93);

Nettys Green Crew (9, 93);

Eagles Straight Shooters (9, 77);

ANAF Dilligads (8, 84);

HIGH SCORE

Carla Calhoun, Rob Calhoun, Kris Furmanek, Tom Ingebrigtson, Judy Kelly, Clint Steele, 140;

HIGH OUTS

Clint Petterson 101; Annette Hiren 86;

BULL FINISH

Rick Johnson 50

C DIVISION

ANAF Paralyzers (12, 124);

Elks Dart Farts (12, 106);

TND Spitfires (11, 98);

Kicking Eagles (10, 81);

Eagles In Flight (9, 88);

Elks Bratz Again (9, 85);

ANAF High Flyers (7, 69);

HIGH SCORE

Ian Gibson, Glen Sochan 140; Diane Polson 126;

HIGH OUTS

Mary Convey 96; Rick Zarr 80.

