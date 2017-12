LRCA’s Christmas Cheer hamper program raises $19K benefitting 145 families

The LRCA wishes to thank the community donors for their help in raising $18,970

Christmas Cheer Hamper program volunteer coordinator Heather Owsianski places food into one of the 145 boxes that was delivered to Ladysmith families by volunteers on Friday. (Mike Gregory Photo)

The Ladysmith Resources Centre Association wishes to thank the community donors for their help in raising $18,970 for the 2017 Christmas Cheer hamper program. This year, 145 families received a hamper on Friday thanks to the following individuals, families, businesses, and organizations:Deb HendersonDorothy McInodeJ DashwoodErin Saysell (Memory of Izzy Wrean)Robin ThorntonAllan/Louise EppHelen LawsPat MacFarlaneDavid/Anita StewartIrene /Al DescheneKrauza FamilyAntonietta/ Steve StuartLadysmith Fire RescueJeff MordenCindy Nicholson/Joyce StantonPamela CarmichaelRamona KainTom Matier/ Mary ShillabeerSusan/Dr. Edward CancadeMary/John MulrooneyMrs. Celia NorrisDuncan/Carroll McLaurinDonald MercerCindy/Edward VanOschStephen/Linda CraneDiane SavardLorne/Carol SmithMargaret MulhollandLis/Rex FarrellRita McArthurDoug/Carolyn CampbellAudrey JensenFestival of ChoirsSt. Joseph’s School ChoirThe Rock Christian FellowshipBethel TabernacleThe Bridge at LaRosaOceanview CommunityMary/Syd ClarkeMargaret Lyle FlostrandRichard/Rondi SturrockKathleen StrangBrian/Karen HartleyFrank/Eve CrucilDr. Nicholson Schulson Inc.Cara Nudd (Emma/Beth Jamieson)Ernest/Gillian DollingBill/Sharon CrossenNola EastmanR & L ChristensenHilary BellFraser/NaylorClifford HickeyTake FiveBeryl GrantVIREBRobert/Lois RobertsonJ Vicky Stickwood-HislopHeather OwsianskiMargaret EricksonJames/Patricia KirkRob/Micky Fraser & FamilyLaura Blaine & FamilyMarlene/Dirk Smit Chris Waters & Anneke Smit & FamilyMarijke/Rob Dootson and JamesMargaret FraserKatherine LapiTed BlightHilda BrownMSFestival of Choirs – St. Mary’s Catholic ChurchSt. Mary’s Catholic Women’s LeagueMyrna IngramKaylie & Bryson GendronJennifer Kelso/ David HolmesC/B LaxdalMaxine DyerDavid/Cheryl MottishawAllison HeikesJohn/Jennifer MillerJoan PhilipsEdna WidenmaierLadysmith First United ChurchDavid MoncktonGNB BuildersRoyal Bank TeamRoyal Canadian Legion #171 GamingAnonymous x 20